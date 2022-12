Formia Raccolti oltre 1100 kg di viveri per la Caritas

Tutto Golfo

A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di, sono statie sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una serie ......volontari in 110 appuntamenti in tutto il Lazio con più di 120 tonnellate te di rifiuti, ... lungo la via Francigena, a Stimigliano e a. E poi ancora, a Civita Castellana insieme a ... Due ragazzi di Formia e Minturno sorpresi con dosi di cocaina aggrediscono i Carabinieri » Tuttogolfo Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a q ...Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a q ...