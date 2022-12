Fedez esplode | Non prendetemi per il c E interviene pure Ferragni

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il pubblico è sovrano, si dice. La semifinale di X Factor 2022, però, ha dimostrato il contrario. La serata dei duetti ha illuminato il Teatro Repower di Assago, ma la tensione tra i giudici, tangibile fin dai primi minuti, ha fatto finirenell'occhio del ciclone. La puntata si è conclusa con l'eliminazione degli Omini, la band del roster del rapper. Dargen D'Amico e Rkomi hanno sabotato la possibilità di andare al tilt., furioso, si è sbottonato: “Io stratega? Mi girano i cogl**ni”. Poi, teso per il colpo basso ricevuto dai colleghi, è scoppiato in lacrime e si è scusato con i suoi ragazzi: “Colpa mia”. Una puntata di fuoco e fiamme, quella di giovedì 1 dicembre: pronti a scoprire i nomi dei quattro finalisti di X Factor 2022, i telespettatori hanno assistito ad un pesante scambio di battute al veleno. La semifinale è terminata con ...

IL GIORNO

