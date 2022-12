Dybala | 'Stipendi? Nessuno sapeva che avremmo preso 3 mensilità più avanti Mi fecero capire che poteva aiutarmi col rinnovo'

Calciomercato.com

...trovano spazio ampi estratti dell'interrogatorio reso lo scorso 24 marzo dall'ex attaccante bianconero Pauloagli inquirenti della Procura di Torino in merito alla cosiddetta 'manovra'...... da Pirlo a Vidal, da Pogba a Tevez, fino a, Higuain e soprattutto Cristiano Ronaldo . Ma ... sia quello deglitagliati e gestiti in maniera opaca per far quadrare i conti. Cosa succede ... Dybala: 'Rinuncia stipendi Nessuno sapeva che avremmo preso 3 mensilità più avanti. Io dissi no ma mi fecero capire che poteva aiutarmi col rinnovo' Le parole di Dybala nell’interrogatorio del 24 marzo Ecco alcuni estratti dell’interrogatorio reso lo scorso 24 marzo dall’ex attaccante bianconero Paulo Dybala agli inquirenti della Procura di Torino ...Dalle carte dell’inchiesta emergono le risposte imbarazzate degli sportivi alle domande della procura sulle manovre finanziarie del club per cui sono ...