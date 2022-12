Droga dello stupro | confessioni di un pusher | Ecco chi sono i miei clienti | parlamentari | architetti e anche un prete

Open

A raccontarlo è Federico , uno degli indagati della maxi inchiesta della Polaria sul Gbl (conosciuta comestupro ) e i chemsex party a Roma e in altre città. "Come vedere la prima scena ......vengono coinvolti in comportamenti criminali non riescono a raggiungere le tappe fondamentali...circa il 17/18% di detenuti riferisce di aver commesso dei reati per procurarsi denaro per laArrestato uno spacciatore a Sorrento: vendeva pasticche di ecstasy con il logo della serie tv The Punisher. Tra i “clienti” anche turisti statunitensi. Pasticche di ecstasy con il logo della serie tv ...Davico (Lista Dello Strologo): "Questioni problematiche, abbiamo chiesto più controllo, ma non si tratta nemmeno di spostare il problema, servono soluzioni complesse a lungo termine" ...