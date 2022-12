Cosa ha detto di nuovo Musk sulla sperimentazione del microchip di Neuralink sul cervello umano

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ieri si è tenuto l’evento Show and Tell dell’azienda, fondata del 2016 da un gruppo di imprenditori tra i quali Elon, durante cuiha annunciato che l’azienda sarebbe pronta per installare e sperimentare unneldi un essereentro 6 mesi e che per questo ha sottoposto la maggior parte dei documenti necessari alla Food and Drug Administration (FDA) per ottenerne l’autorizzazione. La Food and Drug Administration è l’ente governativo statunitense che si occupa di regolamentare i prodotti alimentari e farmaceutici. Durante l’eventoè intervenuto per presentare tutti i progressi dell’azienda nelladel, condotta anche sugli animali: alcuni prototipi dei ...