Comunicato

Leggi su seriea24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Prevendita CITTADELLA – BARI Riportiamo una parte del dell’ OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: “l’apertura della vendita dei tagliandi per l’incontro Cittadella – Bari è rinviata alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguati provvedimenti interdittivi“. Non partirà dunque su TicketOne oggi pomeriggio la prevendita dei biglietti. Seguiranno nuove comunicazioni. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.