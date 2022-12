Bombardieri | “Una Manovra contro chi lavora”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il 9 novembre avevate incontrato il governo. Pierpaolo, leader della Uil, cosa avevate chiesto e perché ritenete oggi di non essere stati ascoltati? “Avevamo posto sul tavolo un’emergenza: quella di recuperare il potere d’acquisto ditori dipendenti e pensionati. Avevamo proposto al governo di fare alcune scelte chiare. La prima: intervenire sul cuneo fiscale, su cui pare sia d’accordo anche Confindustria, e avevamo chiesto un taglio pari almeno a cinque punti. Poi avevamo proposto misure dirette come la detassazione della tredicesima, funzionale a spingere i consumi, e quella sugli aumenti contrattuali, che avrebbe aiutato la chiusura delle trattative sul rinnovo dei contratti. Avevamo chiesto anche la detassazione della contrattazione di secondo livello, necessaria ad aumentare competitività e produttività. Ma su tutto questo non ...