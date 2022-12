Bazzani | Osimhen fa reparto da solo | è un valore aggiunto per il Napoli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Fabio,ex calciatore,è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio,ecco le sue parole : Pensieri sui Mondiali? "Si sta entrando nel vivo, iniziano ad emergere le nazionali eccellenti. Si comincerà presto con le partite da dentro o fuori. Nessuno si aspettava l'eliminazione della Germania dalla competizione, le sorprese sono state Marocco e Giappone. Francia e Brasile restano le favorite del Mondiale, come anche l'Argentina. Lukaku ha dimostrato di essere distante da una condizione ottimale, ma non credo sia l'unico responsabile della disfatta del Belgio. Ai tedeschi manca un bomber, ma anche un'organizzazione di gioco delineata. Non riescono a trovare continuità, non sono vicini alla Germania di un tempo". Quale calciatore di Serie A uscirà meglio dopo la pausa Mondiali? "Romelu non ha avuto nessun genere di beneficio da questo torneo, anche ...

AreaNapoli.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio, ex giocatore e opinionista DAZN: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieVictorha realizzato 10 gol nelle sue ultime nove partite casalinghe di Serie A TIM, ... Spezia vs Udinese (diretta esclusiva) Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: FabioBordocampo ... Bazzani: 'Nel Marocco c'è un gran calciatore. Osimhen top al mondo' A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Bazzani, ex calciatore ... resta una mina vagante”. Osimhen è uno dei più grandi ...A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Bazzani, ex calciatore ... resta una mina vagante". Osimhen è uno dei più grandi interpreti nel gioco aereo ...