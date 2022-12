Auto | immatricolazioni novembre +14 | 67% a 119 853 unità

(Di venerdì 2 dicembre 2022) MILANO – Quarto mese consecutivo in rialzo per il mercato dell’che aregistra un aumento delledel 14,67% a 119.853, rispetto alle 104.519di2021. Lo rende il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Resta negativo ma con una riduzione della contrazione, il consuntivo dei primi 11 mesi che registra una flessione dell’11,63% a 1.211.769, rispetto a 1.371.315dello stesso periodo dello scorso anno. I trasferimenti di proprietà sono stati 415.438 a fronte di 290.382 passaggi registrati a2021, con un aumento del 43,07%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 535.291, ha interessato per il 22,39% vetture nuove e per il 77,61% vetture usate. L'articolo ...

