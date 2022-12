Uva fiera 2022-edizione autunnale | 3 | 4 e 5 dicembre alla Città dell’Altra Economia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sapete come si dice, “squadra che vince non si cambia”, che nel nostro caso diventa “formula vincente non si cambia”. Un detto che calza a pennello per comunicare il viasecondadi “UVA, beviamola in purezza”, la mostra mercato di vini ottenuti da vitigni autoctoni, un tempo considerati minori, usati come uve da taglio o in blend, e oggi vinificati in purezza. Come nella precedente, l’evento propone un format che si riassume in due parole e che assume due significati: UVAnasce per avvicinare gli appassionati e gli operatori del settore ai fieri e meno noti “artigiani italiani dell’uva”. Vignaioli che hanno deciso di produrre vini in purezza da vitigni nativi o autoctoni storicamente considerati minori o utilizzati in blend per smussare, arricchire, correggere le ...