Ultime Notizie Roma del 01-12-2022 ore 08 | 10

(Di giovedì 1 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Procura della Repubblica di Torino ha depositato le richieste di rinvio a giudizio per la Juve intesa come persona giuridica Andrea Agnelli altri 11 indagati nell’ambito dell’inchiesta Prisma la richiesta più precisamente oltre all’ormai ex presidente bianconero riguarda l’ex vicepresidente Pavel Nedved e Fabio paratici Marcorè Stefano bertora Stefano Cerrato e Cesare gabasio Maurizio arrivabene Francesco Enrico vellano Stefania Boschetti e Roberto Grossi sono invece stati tracciati nomi di Paolo piccatti Nicoletta Paracchini e Silvia lirici la procura altresì rinunciato a controllare decisione del GIP di non concedere le misure di custodia cautelare i PM avevano in precedenza ha chiesto l’interdizione delle cariche per Agnelli altri dirigenti motivandola con il ...

RomaDailyNews

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ultime Notizie Roma del 01-12-2022 ore 07:10 - RomaDailyNews Based on its secure payment and connectivity expertise, Thales developed a solution to protect visually impaired people from fraud or mistakes made at shops. Thanks to the Thales Gemalto Voice Payment ...Forte della sua esperienza nei pagamenti sicuri e nella connettività, Thales ha sviluppato una soluzione per tutelare le persone affette da disabilità visive da frodi o errori commessi nei negozi. Gra ...