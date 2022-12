Tananai al Mediolanum Forum di Assago nel 2023 | biglietti in prevendita

(Di giovedì 1 dicembre 2022)aldinelper una data-evento in programma per l’8 maggio. Lo annuncia il cantante stesso, ospite della semifinale di X Factor 2022. Lo spettacolo segna anche il suo debutto nei palasport, a partire proprio dalla città di Milano. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

... le immagini della leggenda della chitarra ALBUM DI ESORDIOpubblica 'Rave, eclissi' Per ...7 aprile 2023 - Eboli (SA) @Palasele ULTIME DISPONIBILITÀ Lunedì 17 aprile 2023 - MILANO @...Solo 4 di loro andranno alla finalissima e si esibiranno alForum, il prossimo giovedì 8 ... GLI OSPITI Ospiti del sesto live sonoe Kae Tempest. Artista, cantautore e produttore, ...X Factor 2022: i duetti della semifinale. Con Morgan, Baustelle, Rettore, Federico Zampaglione, Coma Cose. Le anticipazioni su Amica.it ...I concorrenti del talent Sky duetterano con ospiti speciali, da Morgan a Federico Zampaglione, Baustelle, Coma_Cose e Donatella Rettore, per conquistare uno dei quattro pass per accedere alla finale ...