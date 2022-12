Rudy Zerbi comunica il suo provvedimento a Piccolo G | Aaron e Tommy Dali

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Gli allievi di Amici 22 che sono stati indicati come i responsabili dello stato di scarsa igiene nella casetta oggi finalmente hanno avuto il loro verdetto. Sono stati tenuti per una notte nella sala relax, dove hanno dormito alla bell’e meglio, tra sedie e panche, finché nella mattina i professori di riferimento non hannoto loro il. A parte Mattia Zenzola, tutti gli altri ragazzi coinvolti erano della squadra di, così il docente li ha convocati in saletta musica per fargli conoscere le sue intenzioni. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 22: “Siete fuori di testa” L’ex della Sony è stato il primo a proporre l’eliminazione dei ragazzi coinvolti nella vicenda pulizie, ma non si aspettava di ritrovarsi dinanzi a sé tutta la sua ...