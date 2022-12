Progetto ‘Per la Pace | con la cura’ | l’istituto Alberti incontra Papa Francesco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGli studenti dell’IIS G., insieme ad altri 6000 giovani, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato all’udienza conche si è svolta lunedì 28 novembre nell’Aula Paolo VI, nota anche come Aula Nervi, in Vaticano. L’evento si colloca nell’ambito del Programma Nazionale di Educazione Civica e di cura delle giovani generazioni denominato “Per-la-. Con-la-cura”, promosso per l’anno scolastico 2022-2023 e che si concluderà con una edizione speciale della Marcia dellaPerugiAssisi. 113 istituti di ogni ordine e grado provenienti da 17 regioni hanno accolto con entusiasmo l’invito per celebrare una giornata all’insegna dellae del rispetto, per rispondere con un messaggio di speranza ai segnali di guerra e crisi che ...