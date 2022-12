Pensioni | no al taglio della rivalutazione | il 16 dicembre in piazza a Roma

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Il governo taglia ladelle, si accanisce contro uomini e donne che hanno lavorato duramente per una vita versando tutti i contributi e smonta una conquista del sindacato senza alcun confronto. Non possiamo restare fermi di fronte a un grave e pesante attacco ai diritti di milioni di pensionati e per questo il prossimo 16saremo inSanti Apostoli aper manifestare tutto il nostro dissenso”. Lo annuncia lo Spi-Cgil. “Il governo – continua il sindacato – tratta i pensionati come un bancomat e si prende dalle loro tasche 3,7 miliardi di euro in un solo anno per finanziare la flat tax e misure che favoriscono furbi ed evasori, taglia le risorse alla sanità, non fa nulla per dare seguito alla legge delega sulla non autosufficienza degli anziani e spinge verso ...

Il cantiereresta aperto. Le novità previste in manovra rischiano di subire modifiche ma bisogna far ... ma con un robustodell'assegno. Come cambia per Opzione Donna Con la legge di ...... non accettabile dalla reintroduzione dei voucher alla logica fiscale alpesantissimo della rivalutazione delle. Non cambia la legge Fornero ma si peggiora", rimarca Landini. Che ...“Il governo taglia la rivalutazione delle pensioni, si accanisce contro uomini e donne che hanno lavorato duramente per una vita versando tutti i contributi e smonta una conquista del sindacato senza ...Il cantiere pensioni resta aperto. Le novità previste in manovra rischiano di subire modifiche ma bisogna far quadrare i conti. Tra i cambiamenti più probabili ci sono quelli che riguardano Opzione Do ...