LIVE Spagna-Giappone 1-2 | Tanaka la ribalta! | Primapagina

Al Khalifa International Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra Giappone e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar tra Giappone e ...Laha comunque la certezza del pass per gli ottavi anche con un pareggio, che però non dà tranquillità al Giappone. Non esistono precedenti ai Mondiali tra le due nazionali: l'unica sfida ...La diretta live di Giappone-Spagna, match valido per la terza giornata del girone E dei Mondiali di Qatar 2022.Al Khalifa International Stadium si affrontano Giappone e Spagna per l'ultima giornata del gruppo E: agli iberici basta un pari. Dopo 12 minuti sblocca Morata di testa, mentre i nipponici non riescono ...