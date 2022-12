Il Campidoglio si fa il "Test Day" per la Giornata contro l'Aids

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In occasione dellaInternazionalel', ilha aperto per la prima volta le sue porte per un "Day" dedicato all'Assemblea Capitolina e alla Giunta. L'iniziativa, nata ...

In occasione della Giornata Internazionale contro l'Aids, ilha aperto per la prima volta le sue porte per un "Day" dedicato all'Assemblea Capitolina e alla Giunta. L'iniziativa, nata su proposta delle commissioni Pari Opportunità e Politiche ...Si è tenuto oggi inil World Aids Day , in collaborazione con Anlaids e Circolo di Cultura Omosessuale Mario ... sensibilizzazione su importanza del, prevenzione precoce e lotta allo ...Oggi è la giornata mondiale per la lotta all'Aids. In questa occasione, 1 dicembre, a Roma il Campidoglio aprirà le sue porte per un test day a cui potranno prendere parte ...Per il World Aids Day 2022, i consiglieri comunali offriranno dei test HIV rapidi. Questa e altre iniziative sono state organizzate con il Circolo Mario Mieli ...