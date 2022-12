Il Barcellona guarda in casa Inter | 4 gli obiettivi dei blaugrana

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilall’per il mercato C’è il sempre il mercato al centro delle cronache sportive in questo momento di pausa di calcio giocato dovutòìo al Mondiale in svolgimento in Qatar. Secondo Tuttosport per il mercato in uscita l’deversi bene dalcheproprio alla Milano nerazzurra in cerca di possibili rinforzi. “Se Milanoal Camp Nou, anche danon disdegnano di osservare con attenzione cosa succede dalle parti di San Siro. E’ vero che il club catalano è alle prese con una situazione economica sempre ballerina, con un monte ingaggi che andrà ulteriormente abbassato nei prossimi mesi per rientrare nei parametri della Uefa e della stessa Liga, ma l’ultimo mercato ha ...