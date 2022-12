Gli anelli del potere 2 | annunciati i 7 nuovi componenti del cast

Leggi su screenworld

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il Signore degli: Glidelha appena svelato i nomi deiinterpreti deldella seconda stagione dello show realizzato da Prime Video, attualmente in produzione nel Regno Unito. Idelsono: Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, e Nicholas Woodeson. Il ruolo del leader degli orchi “Adar” è stato riassegnato per la seconda stagione, e sarà interpretato da Sam Hazeldine. “Diamo il benvenuto nella nostra ‘compagnia’ a questi meravigliosi attori e non vediamo l’ora di raccontare altre incredibili storie della Seconda Era nella seconda stagione”, ha detto Vernon Sanders, Head of Global Television, Amazon Studios. “Sin dalla sua uscita, Il Signore degli ...