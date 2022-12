Fs | al via la stagione invernale con viaggi più integrati

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Oltre 9mila collegamenti al giorno in treno e circa 23mila corse in bus tra l’Italia e l’Europa. Il Polo Passeggeri del Gruppo FS composto da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est, darà il via, a partire da domenica 11 dicembre, alla nuova offerta, con l'obiettivo di sviluppare una mobilità sempre più integrata e sostenibile. "Con Trenitalia Winter Experience 2022 si rafforza ulteriormente il ruolo del Polo Passeggeri del Gruppo FS: attore unico capace di garantire la libertà diare ovunque con collegamenti sempre più capillari e capaci di adattarsi alle necessità del territorio", ha spiegato l'ad di Trenitalia, Luigi Corradi, presentando il programma.

Agenzia ANSA

Oltre 9mila collegamenti al giorno in treno e circa 23mila corse in bus tra l'Italia e l'Europa. Il Polo Passeggeri del Gruppo FS composto da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est, darà il, a partire da domenica 11 dicembre, alla nuova offerta invernale , con l'obiettivo di sviluppare una mobilità sempre più integrata e sostenibile. 'Con Trenitalia Winter Experience 2022 si rafforza ...... in occasione della presentazione della 'Winter Experience 2022', che prenderà ildomenica 11 ... Per lainvernale sono oltre 9mila i collegamenti al giorno in treno e circa 23mila corse in ... Stagione dello sci al via in Valle d'Aosta, operatori fiduciosi Il Polo Passeggeri del Gruppo FS composto da Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est, darà il via, a partire da domenica 11 dicembre, alla nuova offerta invernale, con l'obiettivo di sviluppare ...Domani al Cinema Filangieri il finale di stagione della web serie ‘Gaetano è tornato’. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Venerdì 2 dicembre, alle ore 16.30, al Cinema Filangier ...