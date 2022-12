Da Ronaldo alle dimissioni | la caduta del regno di Agnelli in 11 punti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Covid, Superlega e casi giudiziari: ecco come la Juventus è passata nel giro di pochi anni dvittorie e dal record in Borsa al caos di ...

Corriere dello Sport

... dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti , ostacolo... compresi i 19 milioni da restituire a Cristianosulla base dell'ormai famosa scrittura privata ...Covid, Superlega e casi giudiziari: ecco come la Juventus è passata nel giro di pochi anni dalle vittorie e dal record in Borsa al caos di ... Ronaldo, dal Chelsea alle offerte folli degli arabi: tutti gli scenari Ronaldo sta facendo la propria parte e sembra abbia smaltito ... Nel Portogallo si registrano le defezioni di Nuno Mendes, uscito in lacrime contro l’Uruguay, e di Danilo Pereira, alle prese con una ...Che il calcio e i bei sentimenti siano vicini di casa dal rapporto conflittuale, due che prima si amano e poi si guardano in cagnesco, non lo scopriamo oggi: si tratta del regno della doppia morale e ...