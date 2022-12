Croazia - Belgio diretta | ora LIVE la partita di oggi

Commenta per primo Ultimi 90 minuti del girone F nel Mondiale in Qatar. Da una parte, dall'altra Canada - Marocco con Davies e compagni ormai fuori dal torneo e la squadra di Regragui ancora in corsa anche per il primo posto. Ancora imbattuti, al debutto hanno ...All'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan va in scena lo spareggio più teso della fase a girone dei Mondiali: alle 16 ne resterà soltanto una tra ladi Ante Dalic e ildi Roberto Martinez ...Le formazioni ufficiali di Croazia e Belgio per la terza giornata del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022. Fischio d'inizio ore 16:00 ...Alle ore 16 scendono in campo Croazia e Belgio per concludere il Gruppo F di Qatar 2022. Dalic, da una parte, conferma in toto l'undici che ha avuto la meglio sul Canada, dall'altra Martinez torna all ...