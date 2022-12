Concorrente paralizzato durante un puntata di “Ciao Darwin” | è arrivata la sentenza

Leggi su dilei

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Primaper il processo del. Una storia dolorosa, che per anni ha portato a dure discussioni. Ripercorriamo i fatti, fino ad arrivare alla decisione dei giudici, chiamati ad esprimersi in merito alle quattro persone coinvolte. Vi è un responsabile per quanto accaduto a Gabriele Marchetti?: cos’è successo Chiunque abbia mai visto unadel celebre programma di Paolo Bonolis, condotto al fianco dell’inseparabile Luca Laurenti, sa bene come vi siano numerose prove da sostenere. I partecipanti devono cantare, superare le proprie fobie, dare sfoggio delle proprie capacità intellettive, sfilare e anche cimentarsi in test fisici. Il 17 ...