L'Eco di Bergamo

L'edizione estiva all'Edonè è andata decisamente bene. E allora i promotori della manifestazione "Col, ilche non ti aspetti!" ci riprovano anche d'inverno con una cornice d'eccezione, domenica 4 dicembre: l'ex centrale termoelettrica di via Daste e Spelanga. Si inizia la mattina con l'...Cambiando decisamente gusti culinari, domenica 4 dicembre si terrà al Daste l'edizione invernale del festival "Col, ilche non ti aspetti!". La suggestiva location dell'ex centrale ... «Cavolo, il vegan che non ti aspetti!» A Daste una manifestazione per tutti i gusti A chi ancora pensa che «vegano» sia sinonimo di «proibitivo», chi se ne intende risponde «Col cavolo!». È questo il nome del festival organizzato il 4 dicembre negli spazi di Daste, che per l’occasion ...