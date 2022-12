Bipartisan | equilibrato e riservato Il Copasir ieri | oggi e domani

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il controllo parlamentare sui servizi d’informazione italiani ha compiuto 45 anni: il primo comitato (il Copaco) fu infatti istituito dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 – atto fondativo dell’intelligence repubblicana – poco tempo dopo la costituzione dei due comitati del Congresso degli Stati Uniti, lo United States Senate Select Committee on intelligence (1976) e lo United States House Permanent Select Committee on intelligence (1977). Si può dunque dire che in piena Guerra fredda la più potente democrazia occidentale e la giovane Repubblica nata dalla Resistenza aprirono contemporaneamente una nuova, fondamentale pagina nella storia dei servizi segreti. Al Copaco, costituito da quattro senatori e quattro deputati, nominati in base al criterio di proporzionalità, veniva affidato il controllo sull’applicazione dei principi ispiratori della nuova legge e a tal fine il comitato poteva ...