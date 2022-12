Aste BTP BOT dicembre 2022 | cambia tutto | nessun BTP€i e Short Term con i BOT

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Quali sono ledi BTP e BOT previste per? Quali titoli di stato verranno collocati nell’ultimo mese dell’anno? Rispetto ai mesi precedenti,è il periodo più soggetto a modifiche dei calendari. Il motivo è di facile intuizione: in quanto ultimo mese dell’anno, asi tirano le somme e non è infrequente che il MEF possa decidere di annullare un’asta programmata perchè non ci sono più necessità di cassa ovvero perchè il fabbisogno del Tesoro per l’anno è completo. Ad annunciare eventuali cancellazioni o modifiche nel piano didipuò essere lo stesso Tesoro. Ad oggi 1, non sono arrivati annunciti in tal senso da parte del MEF e quindi è da ritenersi valido il calendario ...

Borsa Italiana

Interesse misto per i collocamenti supplementari di titoli di Stato , riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 30 novembre 2022 . Per quanto riguarda il4,40 % 10 anni scadenza 01 - 05 - 2033 (ISIN IT0005518128), l'interesse è stato nullo, a fronte di un importo offerto di 600 milioni di euro. Per quanto riguarda il CCTeu T. V. 8 anni scadenza 15 -...... che ieri ha raccolto sul mercato 4,25 miliardi di euro attraverso una delle ultimedell'anno. ... In particolare, 3 miliardi sono arrivati grazie al nuovoa 10 anni . Scadenza 1 maggio 2033 e ... Riaperture aste BTP, interesse misto da specialisti (Teleborsa) - Interesse misto per i collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 30 novembre 2022.Per quanto riguarda il BTP 4,40 ...Invece, come al solito, la destinazione principale è stata l’acquisto di BTP. In subordine, con il contagocce e a ... lontana anni luce dalle partite di giro monetarie della carta sovrana, in asta ...