Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2022 ore 15 | 30

(Di mercoledì 30 novembre 2022)DEL 30 NOVEMBREORE 15:20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE DIANCORA CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA PRENESTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA CODE ANCHE SU VIA PONTINA QUESTA VOLTA PER LAVORI TRA CASTELNO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONESU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA CASILINA TRA TOR BRLLAS MONACA E BORGATA FINOCCHIO IN USCITA DALLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA ...