Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022)DEL 30 NOVEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA PRENESTINA RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’ USCITA PER VIA LAURENTINA; CODE ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E-TERAMO: CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA-FIUMICINO, MENTRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANE TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI RESTANO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTELNO IN ...