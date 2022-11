Valeria Marini sul suo aborto a 15 anni | “È stato un atto d’amore di mia madre”

Un aborto a 15 anni., ospite della scorsa edizione di Belve, ha raccontato a Francesca Fagnani il traumatizzante episodio della sua adolescenza: era solo una ragazzina quando rimase incinta di un ragazzo ...Adriana Faranda, Nina Moric,, Ilary Blasi, Bianca Berlinguer, fino addirittura a Giorgia Meloni in tempi non sospetti, nel 2018, ben prima di diventare la favorita alla carica di ...A Belve Valeria Marini ha confessato alcuni retroscena drammatici della sua vita, a partire dall'aborto avuto a 15 anni.La decisione presa dalla madre: "L'ha fatto per il mio bene, perché comunque l'amore che avevo per questa persona non era sano, lui era ...