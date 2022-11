UeD | Federica Aversano e la sua scelta di abbandonare il trono | “Sono contenta di averlo fatto”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) A distanza di poco tempo dalla suadi lasciare da sola lo studio di UeD,ha deciso di parlare per la prima volta di questa sua decisione. In una recente intervista, infatti, l’ex tronista ha spiegato non solo il perché della sua, ma ha svelato anche cosa è accaduto con i L'articolo