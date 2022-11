Ucraina | ricostruzione che scotta

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sono 750 i miliardi di dollari necessari a recuperare le strutture del Paese, Per ora. Perché più questo conflitto dura, più cresce la cifra. Ma chi metterà i soldi, come si gestirà uno scenario post-bellico di immani tensioni, quali saranno i vantaggi e per chi... è tema spinoso. Soprattutto per l’Italia. La diplomazia politica non ha ancora trovato una soluzione al conflitto ucraino ma quella economica già sta lavorando per il dopo. C’è un Paese da ricostruire, ponti e strade ridotti a macerie, città da ridisegnare, scuole, ospedali, sedi amministrative rase al suolo da rimettere in piedi. La Kiev school of Economics ha stimato che solo per edifici e infrastrutture serviranno 104 miliardi di dollari, ma per recuperare ciò che l’economiaha perso non ne basteranno altri 500. Complessivamente si tratterebbe di oltre 750 miliardi. Una cifra in aggiornamento ...