Spotify presenta Wrapped 2022 | gli artisti | gli album e i podcast più ascoltati dell’anno

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Arriva! Così, oggisvela gli, gli, le canzoni, le playlist e iche hanno scandito il nostro, creando un vibrante caleidoscopio di 456 milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo.e preferenze che hanno scandito l’anno di 456 milioni di ascoltatori Credits:Questi alcuni highlights dei risultati di: · Per il terzo anno consecutivo l’artista più ascoltato a livello globale è la superstar portoricana Bad Bunny, mentre “As It Was” di Harry Styles è la canzone con il numero di stream più alto in ...

Proprio mentre Apple lancia Apple Music Replay 2022 eprepara il consueto riassunto annuale Wrapped 2022 per rivivere i momenti musicali più importanti del proprio anno, YouTubeil Recap 2022 su YouTube Music per condividere con gli ......non ha limite ai caratteri del post ( Musk ci vorrebbe provare su Twitter ) e la schermata...il segno zodiacale oppure un brano musicale di sottofondo collegandosi al proprio account. ...L’artista donna con più streaming nel mondo è però Laura Pausini, presente in Top 10. E in Italia Anche quest’anno le classifiche italiane Spotify del 2022 vedono primeggiare lui: Sfera Ebbasta.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-68d5cc68-a89-22aa-7dd9-1663a099317 ...