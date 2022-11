Quella volta con i miei colleghi | la confessione intima di Cristina Scuccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Non chiamatela più Suor. Si tratta di un'altra vita, che non le appartiene più (ma che, al tempo stesso, non rinnega).- che tutti abbiamo conosciuto a The Voice grazie ad una voce unica che l'ha fatta vincere - si è spogliata degli abiti da suora. La sua prima intervista a Verissimo, tra scalpore e curiosità ne hanno parlato tutti i giornali. Ora si è raccontata in una lunga intervista a Tv Sorrisi e canzoni. “Quando lavori con deiin qualche modo scoprono chi sei: è bastato che cercassero il mio nome su Instagram…Quello è stato un altro momento decisivo. Mi sono chiesta: mi licenzio o vado avanti? Loro mi hanno conosciuto al di là di tutto e hanno una sorta di protezione neiconfronti”, ha detto. L'ex suora è andata a ballare in discoteca con i suoi nuovi ...