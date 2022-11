EuropaToday

... gli obblighi e iper le imprese La proposta di revisione della legislazione dell'UE sugli ... inoltre, tassi vincolanti di contenuto riciclato che i produttori dovranno includere nei...... svelano la natura autoritaria e non autorevole degli intenti deiarrivati. I quali si sono subito presentati coidi riunirsi oltre le sessanta persone. Ordine e disciplina. Un ragazzo ... Nuovi divieti Ue: addio alle bustine di zucchero e ai flaconcini di shampoo in hotel VENEZIA - Nuovi autovelox sul ponte della Libertà. Li sta installando il Comune, in sostituzione dei vecchi apparecchi. Un ammodernamento che garantirà un controllo ...Bruxelles ha presentato oggi la proposta di regolamento, che da tempo è al centro di allarmi. La bocciatura di Europen, associazione europea di categoria: così si riportando indietro le lancette dell’ ...