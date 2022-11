(Di mercoledì 30 novembre 2022) Leai no vax non sono state dunque bloccate né dal decreto Aiuti ter né in quello seguente e infine neanche nelle sanatorie della manovra. Non c’è traccia da nessuna parte della promessa delMeloni sul congelamento delle sanzioni da 100 euro L'articolo proviene da Firenze Post.

L'esecutivo, infatti, proprio ieri ha presentato il decreto aiuti, ma non c'è la sospensione delleai No vax. Inizialmente erano poco più di 25 mila i ciociarinon in regola, di ...La proposta del Mef di una sospensione fino al 30 giugno 2023 delleper gliche non hanno rispettato l'obbligo vaccinale è 'irrilevante dal punto di vista sanitario - commenta ... Multe over50 non vaccinati: governo non le ha sospese, dal 30 novembre potrebbero arrivare le cartelle di riscossione Le multe ai no vax non sono state dunque bloccate né dal decreto Aiuti ter né in quello seguente e infine neanche nelle sanatorie della manovra. Non c’è traccia da nessuna parte della promessa del gov ...All’inizio il congelamento delle sanzioni da 100 euro fino al 30 giugno prossimo doveva essere incluso in un emendamento al decreto Aiuti ter, poi ...