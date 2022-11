Marco Columbro | la confessione sull’ictus | le conseguenze più drammatiche per la sua salute

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha parlato di nuovo dell’esperienza drammatica vissuta alcuni anni fa, ovvero quando fu colpito da un ictus: a raccogliere le sue confidenze questa volta è Pierluigi Diaco, a BellaMa. Nel 2001ha vissuto l’esperienza più drammatica ed al limite della sua vita: un ictus lo ha costretto ad un ricovero d’urgenza e ad un periodo di riabilitazione. “È difficile da spiegare, ma ti senti frammentato” ha spiegato: “Non sapevo più chi fossi. Poi non riuscivo a fare cose banali, come saltare a piedi uniti, e parlavo rallentato: ero preoccupato di non poter tornare a fare teatro”. In passato, a Il Giornale, ha spiegato: “Per la televisione sono morto. E avrei potuto esserlo sul serio, in effetti. Invece sono vivo e vegeto. Per tutti. Tranne che ...