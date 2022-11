Manovra 2023 in Parlamento | Meloni convoca i sindacati

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ROMA – La premier Giorgiahato per il 7 dicembre prossimo i leader di Cgil Cisl e Uil, Landini, Sbarra e Bombardieri. Al centro del confronto, a quanto si apprende, che si terrà alle 12.30 a palazzo Chigi, la. Alla riunione parteciperanno anche i ministri economici e l’Ugl. Ieri, che non vuole perdere tempo per l’approvazione della legge di bilancio, ha dettato i tempi nel corso dell’incontro pomeridiano a Palazzo Chigi con i capigruppo delle forze politiche di maggioranza. Il presidente del consiglio chiede ai partiti che sostengono il suo esecutivo di serrare i ranghi: l’obiettivo prioritario è scongiurare l’esercizio provvisorio e garantire allaun percorso tranquillo e senza intoppi. Quella di ieri “è stata una riunione molto tecnica, di ...