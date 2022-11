(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ezio Galesi, l'operaio di 60 anni accusato di omicidio volontario aggravato (e calunnia) per la morte di Elena Casanova, 49enne madre di una ragazzina, ha parlato in tribunale. Con la...

BresciaToday

... all'atteggiamento tenuto da certo femminismo davanti alla scena del bastone iraniano cheildelle ragazze renitenti al velo . E ad accomunare le due risposte civili - si fa per dire - ...Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe sfondato ildella convivente con un mattarello. La donna è stata trovata in una pozza di sangue in camera da letto, mentre il figlio della ... Le sfonda il cranio con 16 martellate: "L'ho uccisa perché rideva di me" In tribunale ha parlato Ezio Galesi, l'operaio di 60 anni accusato di omicidio volontario aggravato (e calunnia) per la morte di Elena Casanova, 49 anni, madre di una ragazzina: con la donna aveva avu ...Si arrampica sulla grondaia e sfonda la vetrata di casa dell'ex davanti ai figli minorenni: fermato Lei lo lascia, lui sfonda la vetrata della sua abitazione davanti ai figli minorenni. Fermato un 43e ...