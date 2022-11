Inter - Skriniar | siamo al momento della verità | a breve l'incontro tra calciatore e agenti | poi

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ora la palla passa al difensore slovacco Milan,...uno di lato perché ha percepito che la priorità dello slovacco sia quella di trattare con l'...... si galleggia intorno ai sei milioni totali e da lì l'non intende schiodarsi. Costi quel che ... Su questo fronte, però, la voglia di abitare a Milano dello stessonon è mai stata in ...L’ Inter e’ alla finestra, da spettatrice interessata. Un Lautaro che sappia lasciare il segno sarebbe un attaccante pronto a rientrare in forma per il campionato. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ...Milan, Kalulu: rinnovo fino al 2027, le cifre 10 Nov Inter, è fatta per il rinnovo di Skriniar: cifre e dettagli dell’accordo 11 Nov Juve, si pensa a Vicario per il dopo Szczesny: cifre e dettagli 17 ...