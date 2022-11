Gialloverdi al lavoro in vista di venerdì sera | ad attenderli il Real Sicilia C5

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Archiviata la bella vittoria contro la Ve. Co. Palermo C5, pur priva di punti in palio, gli uomini di Mosca sono tornati alindella trasferta dicontro ilC5. Nonostante la pioggia, sabato pomeriggio al Campo Archimede Pitagorico è andata in scena l’ennesima dimostrazione d’affetto dei tifosi del Pioppo Futsal nei confronti della squadra e di mister Mosca. Tante famiglie sulla gradinata e un folto gruppo di ultrashanno accompagnato i giocatori per tutta la durata del match con cori a ritmo di tamburo. Ci hanno pensato Ugo Ventimiglia, autore di un poker, Nazareno Franco e Moreno Ferraro, autori di una doppietta, e Luigi Ventimiglia a ripagare il calore che ricevono in occasione di ogni partita. Menzione speciale ...