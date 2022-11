Elenoire Ferruzzi torna a parlare di Daniele Dal Moro | “Inutile”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Poco prima della sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 7,aveva ammesso di essersi avvicinata molto aDal. Dai suoi atteggiamenti, era evidente ci fosse una forte attrazione nei suoi confronti. Dopo le dichiarazioni fatte da Wilma Goich, ha deciso dire sull’argomento. Le sue esternazioni sono state caratterizzate da un mix di dolore e consapevolezza. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,ancora invaghita diDal? Le sue parolenon è riuscita a trovare l’amore nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo il rifiuto da parte di Luca ...

Al suo posto potrebbe arrivare un'altra opinionista, da sempre sua acerrima nemica, ovvero. Casa Pipol ha fatto sapere che direbbe sì all'eventuale proposta di sostituire Sonia ...Alla luce di questo la 15enne ha deciso di mettere a zittire le chiacchiere utilizzando una citazione di. Già in passato la 15enne aveva ammesso la volontà di ricorrere a qualche ...Elenoire Ferruzzi nella Casa non aveva nascosto di provare qualcosa nei confronti del concorrente veneto Daniele Dal ...Patrizia Rossetti ed Attilio Romita espongono i loro dubbi su Daniele Dal Moro, secondo i Vipponi il giovane imprenditore non è stato chiaro nei confronti di Wilma Goich ...