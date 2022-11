“È un addio” Rita Dalla Chiesa e la tv | cosa è cambiato nella sua vita

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Alla fine è successo e in effetti, forse, è la scelta migliore che poteva fare. Parliamo di, che solo qualche ora fa ha fatto un annuncio che ha lasciato di sasso i suoi fan. Come è arcinoto, la brava conduttrice è stata eletta al Parlamento italiano con 78.920 preferenze. La donna è quindi un onorevole della Repubblica ed è per questo che ha deciso di prendere delle distanzasuaprecedente.era infatti una dei candidati nel collegio uninominale a Molfetta e i cittadini hanno deciso di votarla e soprattutto mandarla alla Camera. Per lei quindi si prospetta una nuova: quella da politica. Esuccede alla sua carriera televisiva? La figlia del Generale ...

Gazzetta di Parma

... mette in scena l'incontro, delicato ed emotivo, tra due donne che non hanno potuto dirsi. In ... Federici dialoga conMonticelli , ordinaria dell'Università di Bologna che coordina il Master ...... nella bella atmosfera della Suvera, con protagonisti Carlo Borgogni, Jevon Brunk,Ceccarelli, ... con ancora negli occhi la tristezza di unalla città condito dalle note di Billie Eilish, ... Addio a Rita Rampini, ex capotreno e impiegata in stazione Se n’è andata Rita Rampini in Anselmi, ex dipendente delle Ferrovie, già capotreno e quindi impiegata in ufficio alla locale stazione ferroviaria. Aveva 73 anni e da mesi lottava contro una grave mala ...Storico presidente e fondatore dell'associazione "Trinacria", è stato molto attivo nel sociale. Si è spento all'età di 84 anni ...