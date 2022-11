Davide Rebellin è morto e con lui il nostro tempo bambino

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Smetto. Però non so se smetto, se smetto davvero. Di gareggiare sì, ma con la bicicletta non si smette mai, io almeno, credo di non smettere mai. Diceva così nemmeno un mese fa. Lo diceva mentre sorrideva, ma con gli occhi velati di una malinconia sottile, leggera, come quel suo fisico sottile e leggero che aveva portato in sella a una bicicletta per oltre quarant'anni, trenta di questi a correre per davvero, a fare il professionista. Aveva smesso, però sai che... che a volte ci penso e mi dico che non lo so davvero. Perché i suoi cinquantun anni non erano poi troppi per correre, per stare dietro e spesso davanti ad avversari che potevano essere suoi figli. Il 16 ottobre aveva chiuso al trentesimo posto la Veneto Classic. Erano partiti in centododici, l'avevano finita in settantaquattro. Smetto, ma con la bici non smetto ...