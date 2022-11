Bonaccini Pd | ' Manovra iniqua e insufficiente | non tiene conto dell' inflazione'

Quotidiano Sanità

... alla vigilia dell'iter elettorale dopo la firma di Sergio Mattarella, Stefanotorna ad attaccare la Legge di Bilancio scritta dall'attuale governo. "Questa è unainsufficiente e ...La sanità pubblica è 'una priorità e un valore irrinunciabile'. È quanto scrive, sulla sua pagina Facebook , il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefanoper il quale la sanità 'deve essere universale, forte, territoriale e a guida pubblica'. Perché 'un povero venga curato come un ricco'. E per questo, argomenta, 'confido nel senso di ... Manovra. Bonaccini: “Sanità pubblica valore irrinunciabile. Povero sia curato come il ricco” «Questa è una manovra insufficiente e iniqua perché non tiene conto dell'inflazione all'11,8%: quello che dà con la mano destra viene tolto, con gli interessi e soprattutto per i ceti più poveri e pop ...Manovra. Bonaccini: “Sanità pubblica valore irrinunciabile. Povero sia curato come il ricco” Il governatore: “Deve essere universale, forte, territoriale e a guida pubblica. Per far fronte a pandemia ...