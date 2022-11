Agenzia ANSA

Lava'attacco dei crypto - asset: il crollo di bitcon, dai picchi di 69.000 dollari di un anno ai 17.000 di giugno, ha visto una stabilizzazione che somiglia a "un ultimo sussulto prima di ...La causa dei roghi è nelle accuse che gli anarchici muovo'azienda che rifornisce di pasti le carceri. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati ... Bce all'attacco dei bitcoin, 'avviati verso l'irrilevanza' - Economia di 17 altre opere e in altri siti collegati all'evento. Lo afferma in una nota il Comitato organizzatore locale, intervenuto a chiarire le parole del suo presidente, Hassan Al-Thawadi, che in ...La Bce va all'attacco dei crypto-asset: il crollo di bitcon, dai picchi di 69.000 dollari di un anno ai 17. (ANSA) ...