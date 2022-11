Salumi Pasini | Box Zero Sprechi | Natale per l' ambiente e solidale

(Di martedì 29 novembre 2022) Le contingenze del mercato odierno e post pandemia non si possono ignorare erisponde avvicinandosi alle richieste e necessità dei clienti. La prima e importante novità è stata la creazione della Box. Da anni la storica azienda di Trezzano sul Naviglio collabora con TooGoodToGo per la sensibilizzazione verso glialimentari causati dalla difficoltà a interpretare le date di scadenza degli alimenti, attraverso l'iniziativa dell'Etichetta Consapevole. Oggi fa un passo in più e crea una Box contenente tutti quei prodotti in eccedenza o considerati non idonei a essere commercializzati, ad esempio per ragioni estetiche o perché in prossimità di scadenza, ma ancora perfettamente adatti al consumo. L'obbiettivo è quello di evitare che questi prodotti vengano gettati causando ...

Il Gigante e Carrefour hanno infatti segnalato il richiamo di un lotto di salame campagnolo venduto con i marchi Gourmet Finest Cuisine di Aldi e per la presenza di Salmonella. Ma ...Per lo stesso motivo, il ministero della Salute, Aldi, Il Gigante e Carrefour hanno segnalato anche il richiamo dello stesso lotto di salame campagnolo con i marchi e Gourmet Finest ...