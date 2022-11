Qatar 2022 | Frappart designata per Costarica-Germania | è la prima volta di una donna ai Mondiali

(Di martedì 29 novembre 2022) Storicaaidi: l’arbitro Stephanieè stata infattiper la partitache si giocherà giovedì prossimo.è una delle tre arbitrodel gruppo dei 36 direttori di gara e finora nessuna era stata ancora scelta come arbitro, avendo yutte e tre avevano svolto soltanto il ruolo di quarto uomo. SportFace.

Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali delAL WAKRAH - Mercoledì 30 novembre, alle 16 (ore italiane), Al Janoub Stadium di Al ...Abodi ha affrontato il tema della creazione di un meccanismo di compensazione per i lavoratori migranti che hanno subito abusi indurante gli anni di preparazione del mondiale. Un'iniziativa ...Ecuador-Senegal 1-2. Decide una rete dell'ex Napoli Kalidou Koulibaly, che da capitano porta gli africani agli ottavi.Attraverso un tweet, il club nerazzurro ha applaudito i due oranje dopo il trionfo sui padroni di casa L'Inter sorride con una bella notizia direttamente dai Mondiali: due giocatori nerazzurri infatti ...