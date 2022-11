Agenzia ANSA

Il ministro, che dice di aver "trovato ilsulloin un dibattito parlamentare del 1890", ricorda che "sono 3 km e 300 metro e un tir è costretto a volte ad aspettare anche 3, 4 o 5 ore ...Salvini indica in particolare l'auspicio che ilsulloparta entro il 2025. "Mi piacerebbe che i primi scavi partissero da qui a due anni", dichiara dicendo di aver fatto "in questi ... Ponte Stretto: Musumeci, non è uno sfizio, è necessario - Economia “Il Mezzogiorno è la piattaforma logistica del Mediterraneo, noi dobbiamo giocarlo questo ruolo: è un’opportunità strategica. Per giocarlo serve dotare il Mezzogiorno di infrastrutture strategiche per ...Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, continua a spingere per l'attuazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo il leader della Lega è possibile avviare i lavori in ...