Mondiali 2022 | invasione di campo con la bandiera arcobaleno durante Portogallo-Uruguay

(Di martedì 29 novembre 2022) Un manifestante con unaha invaso ildel Lusail Stadiumla partita di Coppa del Mondo tradi lunedì 28 novembre, vinta dalla nazionale di Cristiano Ronaldo per 2 a 0. L’uomo indossava una maglietta con la scritta “Salviamo l’Ucraina” sul davanti e “Rispetto per le donne iraniane” sul dorso. Riuscito a eludere la sorveglianza ed è entrato di corsa sul terreno di gioco, non ripreso dalle telecamere. Gli steward lo hanno inseguito e, mentre gettava laa terra, tentando di sfuggire alla sicurezza, è stato fermato e portato fuori dal, che sarà anche sede della finale del Mondiale il prossimo 18 dicembre. Un manifestante invade ildi ...

...00 Iran - Stati Uniti 0 - 1 BASKET - EUROCUP 18:30 Promitheas - Ankara 83 - 98 19:00 Hapoel Tel Aviv - Budunost 64 - 70 20:15 Joventut - Bourg 80 - 85 Visualizza Eurocup CALCIO -QATAR 16:00 ...LUSAIL Non può prendersela con i cartellini, anche se a lungo ha tenuto di andare a casa per un giallo o due di troppo. Non può prendersela con un insuperabile Alowais , il portiere saudita che ha ...Il Messico batte 2-1 l'Arabia Saudita nell'ultimo match del Gruppo C di Qatar 2022, ma per la differenza reti esce dai Mondiali.Segui live la partita di Mondiali Francia-Polonia su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incont ...