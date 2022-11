(Di martedì 29 novembre 2022) 21 Way of Living, il concept di ospitalità ibrida ideato da Alessandro e Mauro Benetton,21ofper raccontare in maniera più efficace lo spirito del progetto. Avviato con una ...

Adnkronos

Avviato con una prima struttura ain Città Studi, 21 House of Stories è, infatti, un luogo dove soggiornare, lavorare, socializzare: una dimensione condivisa in cui non ci sono ospiti, ma ...Posizionato nel cuore di Città Studi a, in prossimità dei maggiori punti d'interesse della metropoli, 21supera il concetto tradizionale di hotellerie trasformandosi in un luogo di ... Milano, 21 Wol diventa 21 House of Stories e apre seconda struttura sui Navigli